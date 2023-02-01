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1 февраля, 03:32

Перевод Энцо Фернандеса в "Челси" стал рекордным для английского футбола

Перевод Энцо Фернандеса в "Челси" признан рекордным приобретением в истории английского футбола. Аргентинский футболист обойдётся клубу в 121 миллион евро, пишет "Чемпионат". До этого рекордной суммой считалось порядка 100 миллионов евро, которые "Манчестер Сити" отдал "Астон Вилле" за Джека Грилиша.

Энцо — восьмой новый игрок "Челси" в январском трансферном окне. В общей сложности при новых владельцах вместе с Тоддом Боули клуб оформил 16 трансферов. Фернандес выступал за "Бенфику" с июля прошлого года. В этом сезоне он забил четыре гола и совершил семь значимых передач в 29 встречах за команду во всех соревнованиях.

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Ранее украинский полузащитник Михаил Мудрик оформил соглашение с "Челси" до лета 2031 года. Стоимость сделки составила 100 миллионов евро.

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ТАСС / Бобылёв Сергей

Анатолий Симоненко

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