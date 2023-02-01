Перевод Энцо Фернандеса в "Челси" стал рекордным для английского футбола

Перевод Энцо Фернандеса в "Челси" признан рекордным приобретением в истории английского футбола. Аргентинский футболист обойдётся клубу в 121 миллион евро, пишет "Чемпионат". До этого рекордной суммой считалось порядка 100 миллионов евро, которые "Манчестер Сити" отдал "Астон Вилле" за Джека Грилиша.

Энцо — восьмой новый игрок "Челси" в январском трансферном окне. В общей сложности при новых владельцах вместе с Тоддом Боули клуб оформил 16 трансферов. Фернандес выступал за "Бенфику" с июля прошлого года. В этом сезоне он забил четыре гола и совершил семь значимых передач в 29 встречах за команду во всех соревнованиях.