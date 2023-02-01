Умер старейший на Земле участник Олимпиады
Умер старейший участник Олимпийских игр уругваец Феликс Сьерра
Феликс Сьерра. Фото © Twitter / oldestolympians
Ушёл из жизни старейший на Земле участник Олимпийских игр. Уругваец Феликс Сьерра выступал ещё на всемирных соревнованиях в 1948 году в Лондоне . Он умер в возрасте 107 лет.
О кончине яхтсмена сообщила германской газете "Вельт" его дочь. На Олимпиаде 1948 года уругваец занял шестое место. Теперь старейшим участником Олимпийских игр на земле стал Вилли Бюзинг. Немецкий наездник участвовал в них летом 1952 года. В марте бывшему спортсмену исполнится 102 года.
Ранее Лайф писал, что умер легендарный спортсмен, член Зала хоккейной славы в Торонто Бобби Халл. Он начал карьеру в Национальной хоккейной лиге в 1957 году.