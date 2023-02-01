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31 января, 23:08

Умер старейший на Земле участник Олимпиады

Умер старейший участник Олимпийских игр уругваец Феликс Сьерра

<p>Феликс Сьерра. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/oldestolympians/status/1352358800884289536" target="_blank" rel="noopener noreferrer">oldestolympians</a></p>

Феликс Сьерра. Фото © Twitter / oldestolympians

Ушёл из жизни старейший на Земле участник Олимпийских игр. Уругваец Феликс Сьерра выступал ещё на всемирных соревнованиях в 1948 году в Лондоне . Он умер в возрасте 107 лет.

О кончине яхтсмена сообщила германской газете "Вельт" его дочь. На Олимпиаде 1948 года уругваец занял шестое место. Теперь старейшим участником Олимпийских игр на земле стал Вилли Бюзинг. Немецкий наездник участвовал в них летом 1952 года. В марте бывшему спортсмену исполнится 102 года.

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Арина Родионова
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