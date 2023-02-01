Байден назвал угрозу, которую считает опаснее ядерного оружия

Президент США Джо Байден считает, что изменения климата Земли представляют большую угрозу для человечества, чем ядерное оружие. Об этом, как сообщает пресс-служба Белого дома, он сказал в Нью-Йорке на встрече с участием представителей Демократической партии.

По мнению американского лидера, перемены в земном климате "представляют для человечества наиболее серьёзную экзистенциальную угрозу из всех, с которыми мы когда-либо сталкивались, включая ядерное оружие".