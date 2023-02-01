Байден назвал угрозу, которую считает опаснее ядерного оружия
Байден заявил, что изменения климата опаснее, чем ядерное оружие
Президент США Джо Байден считает, что изменения климата Земли представляют большую угрозу для человечества, чем ядерное оружие. Об этом, как сообщает пресс-служба Белого дома, он сказал в Нью-Йорке на встрече с участием представителей Демократической партии.
По мнению американского лидера, перемены в земном климате "представляют для человечества наиболее серьёзную экзистенциальную угрозу из всех, с которыми мы когда-либо сталкивались, включая ядерное оружие".
Это не первый раз, когда Байден громко высказывается на данную тему. Так, в прошлом году он связал американский Закон о снижении инфляции с мерами своей администрации по борьбе с изменением климата, чем удивил сограждан.
Flickr / The White House