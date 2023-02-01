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31 января, 22:21

К Земле приблизилась комета, которую видели ещё неандертальцы

Открытая в марте комета 1 февраля максимально сблизится с Землёй

К Земле приближается комета, которую в последний раз 50 тысяч лет назад могли видеть неандертальцы. Она называется C/2022 E3 (ZTF), была открыта в марте 2022 года и на минимально близком расстоянии от нашей планеты её можно будет наблюдать в ночь на 1 февраля. Траектория полёта этого небесного тела, как сообщает Московский планетарий, лежит между "ковшом" Большой Медведицы и Полярной звездой.

"В данный момент её можно наблюдать на предрассветном небе в виде бледного размытого пятнышка и пока только при помощи телескопа", — говорится в сообщении пресс-службы планетария.

Там уточнили, что прекрасные условия видимости откроются для жителей России и всех стран Северного полушария. И если не будет городской засветки, то она будет видна даже невооружённым глазом. Нас будет разделять всего лишь 42 миллиона километров, это в 100 раз больше расстояния между Землёй и Луной. Астрономы отмечают, что блеск кометы составит +5 – +4 звёздной величины, а газовый хвост растянется до размеров "ковша" Большой Медведицы.

Названы условия, при которых можно будет увидеть приближающуюся к Земле комету

Названы условия, при которых можно будет увидеть приближающуюся к Земле комету

Ранее Лайф писал, что жители Красноярска стали свидетелями падения метеорита. На кадрах видно, как в течение нескольких секунд небо озаряется ярким светом, а также можно наблюдать падающее небесное тело.

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Московский планетарий / Jose Francisco Hernandez

Арина Родионова

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