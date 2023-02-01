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31 января, 22:05

На Украине захотели вернуть стране статус ядерной державы

Посол Макеев: Украина хочет начать дискуссию о возврате ей статуса ядерной державы

Власти Украины хотят вновь поднять вопрос о возврате ей статуса государства с ядерным оружием. Об этом заявил посол Украины в германии Алексей Макеев в комментарии Deutsche Welle.

Дипломат заявил: Будапештский меморандум себя не оправдал, и потому Украина начнёт дискуссию о возврате ей такого статуса. Макеев считает, что только ядерное оружие может дать Украине гарантии безопасности.

"Мы не получили полной поддержки в области безопасности от Соединённых Штатов и Соединённого Королевства, других ядерных держав", — привёл посол одну из причин желания Киева получить ядерное оружие в своё распоряжение.

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Напомним, ранее стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Опасения по этому поводу разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО.

Обложка ©

ТАСС / DPA / Kay Nietfeld

Андрей Григорьев

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