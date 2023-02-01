На Украине захотели вернуть стране статус ядерной державы
Посол Макеев: Украина хочет начать дискуссию о возврате ей статуса ядерной державы
Власти Украины хотят вновь поднять вопрос о возврате ей статуса государства с ядерным оружием. Об этом заявил посол Украины в германии Алексей Макеев в комментарии Deutsche Welle.
Дипломат заявил: Будапештский меморандум себя не оправдал, и потому Украина начнёт дискуссию о возврате ей такого статуса. Макеев считает, что только ядерное оружие может дать Украине гарантии безопасности.
"Мы не получили полной поддержки в области безопасности от Соединённых Штатов и Соединённого Королевства, других ядерных держав", — привёл посол одну из причин желания Киева получить ядерное оружие в своё распоряжение.
Напомним, ранее стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Опасения по этому поводу разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО.
ТАСС / DPA / Kay Nietfeld