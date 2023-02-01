Звезда Comedy Woman рассказала, каким людям не место в её жизни

Люди без хорошего чувства юмора просто не задерживаются в жизни актрисы, звезды Comedy Woman Марины Федункив. Она подчеркнула, что это качество для неё в людях крайне важно. Сама артистка предпочитает "смотреть на мир с улыбкой" и не принимать близко к сердцу жизненные перипетии. Она призналась, что считает непобедимыми людей, способных оценивать себя и ситуацию вокруг с юмором.

"Если ты способен с юмором оценить ситуацию или самого себя в этой ситуации, ты непобедим, тебе всё нипочём", — подчеркнула актриса в беседе с "Газетой.Ru".

Федункив также выступила за необходимость комедийных фильмов и шоу, потому как, по её словам, они — спасение для части зрителей, которые желают переключиться от новостной повестки. Она подчеркнула, что у каждого должна быть возможность поднять себе настроение.