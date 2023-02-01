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31 января, 21:18

После гибели пяти человек под Екатеринбургом возбудили дело

В Свердловской области возбуждено дело по факту отравления пяти человек угарным газом

В Свердловской области возбуждено уголовное дело после обнаружения в посёлке Дружинино тел пяти человек. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

"Поздним вечером 31 января 2023 года в правоохранительные органы Нижнесергинского муниципального района поступило сообщение о том, что в частном жилом доме по улице Крупской в посёлке Дружинино обнаружены тела пяти человек без признаков жизни", — отметили в ведомстве.

Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Привлечена усиленная следственно-оперативная группа.

Как рассказывал Лайф, пять человек, предположительно, отравились угарным газом. Посёлок Дружинино находится в 65 километрах от Екатеринбурга. Погибли трое мужчин и две женщины.

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СК РФ

Андрей Григорьев

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