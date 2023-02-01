После гибели пяти человек под Екатеринбургом возбудили дело

В Свердловской области возбуждено уголовное дело после обнаружения в посёлке Дружинино тел пяти человек. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

"Поздним вечером 31 января 2023 года в правоохранительные органы Нижнесергинского муниципального района поступило сообщение о том, что в частном жилом доме по улице Крупской в посёлке Дружинино обнаружены тела пяти человек без признаков жизни", — отметили в ведомстве.

Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Привлечена усиленная следственно-оперативная группа.