После гибели пяти человек под Екатеринбургом возбудили дело
В Свердловской области возбуждено дело по факту отравления пяти человек угарным газом
В Свердловской области возбуждено уголовное дело после обнаружения в посёлке Дружинино тел пяти человек. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.
"Поздним вечером 31 января 2023 года в правоохранительные органы Нижнесергинского муниципального района поступило сообщение о том, что в частном жилом доме по улице Крупской в посёлке Дружинино обнаружены тела пяти человек без признаков жизни", — отметили в ведомстве.
Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Привлечена усиленная следственно-оперативная группа.
Как рассказывал Лайф, пять человек, предположительно, отравились угарным газом. Посёлок Дружинино находится в 65 километрах от Екатеринбурга. Погибли трое мужчин и две женщины.
СК РФ