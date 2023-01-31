Пушилин заявил о переброске Киевом в Угледар новых подразделений ВСУ

В Угледар продолжают поступать новые подразделения Вооружённых cил Украины (ВСУ). В том числе киевский режим перебрасывает туда морпехов. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире радио "Комсомольская правда".

"Не менее ощутимым для них будет и потеря Угледара, именно поэтому они перебрасывают туда новые резервы, новые бригады и морпехов сейчас. И мы это ощущаем, что здесь также никакого приказа на отступление или сохранение жизней своих же военнослужащих со стороны руководства Украины нет", — сказал Пушилин.

Он пояснил, что после освобождения Угледара российским войскам открывается "оперативный простор". Речь идёт о направлении Курахово, Марьинки и Красноармейска. Насчёт сроков освобождения территорий врио главы региона высказался, что не стал бы заниматься "шапкозакидательством". Он добавил, что "предстоит ещё немало шагов по освобождению и оставшейся части Украины, и по защите интересов нашей страны — России".