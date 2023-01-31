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31 января, 11:28

Российские военные нанесли огневое поражение 72-й мехбригаде ВСУ под Угледаром

Российские военные в ходе проведения СВО за минувшие сутки нанесли огневое поражение 72-й мехбригаде ВСУ в районе Угледара в ДНР. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённого пункта Угледар, а также 110-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Новополь Донецкой Народной Республики", — отметил Конашенков.

Всего за сутки на Южно-Донецком направлении ВС РФ уничтожили более 40 украинских военнослужащих, два пикапа и столько же бронированных машин.

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Ранее Лайф сообщал, что российские военнослужащие уничтожили два склада с боеприпасами в районе Угледара и Катериновки в ДНР.

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VK / Минобороны России

Артур Белкин

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