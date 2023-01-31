Названы орехи, которые снизят плохой холестерин и поправят репродуктивное здоровье

Грецкие, кедровые и бразильские орехи полезно влияют на организм человека благодаря содержащимся в них веществам. Об этом рассказала интегративный нутрициолог, совладелец международной платформы для нутрициологов Nutrient Planner Юлия Ходос.

По словам эксперта, грецкий орех является источником жирных кислот омега-3, в нём также много полиненасыщенных жирных кислот, которые человеческий организм производить не может.

"Грецкие орехи улучшают репродуктивное здоровье и способствуют росту и развитию младенцев. Поэтому беременным женщинам, молодым мамам и маленьким детям, когда они научатся безопасно переносить орехи, рекомендуется их регулярное употребление", — сказала эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Бразильский орех, по словам специалиста, снижает уровень плохого холестерина, а также благотворно влияет на щитовидную железу за счёт селена. Однако Ходос предупредила, что это вещество токсично и употреблять такие орехи нужно с осторожностью. Она рекомендовала включить в рацион и кедровые орехи.

"Кедровые орехи содержат много антиоксидантов — лютеина и зеаксантина, которые защищают человека от повреждения свободными радикалами, вызванными "синим светом", воздействием солнца и другими факторами, например неправильным питанием. Также за счёт содержания магния орех улучшает настроение и успокаивает", — указала она.

Для мозга полезна макадамия, а кешью можно употреблять для профилактики высокого давления и заболеваний мужского здоровья, заключила эксперт. Она считает, что в день нужно съедать в среднем от 30 до 80 граммов различных орехов.