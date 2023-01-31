Более 60 военных потеряла украинская армия на Краснолиманском направлении
Генерал-лейтенант Конашенков сообщил об успехах группировки "Центр" в районе Ямполовки и Серебрянского лесничества
Более 60 украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины были уничтожены на Краснолиманском направлении. С таким докладом выступил во вторник официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.
"Огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населённого пункта Ямполовка, а также Серебрянского лесничества", — проинформировал он.
Ранее Лайф писал, что российские войска продолжают наступать на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. На днях ВСУ потеряли там до 70 бойцов, два склада, три гаубицы и самоходную артиллерийскую установку. Кроме того, до 45 солдат потеряла украинская армия на Купянском направлении за последние сутки.
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Getty Images / Spencer Platt