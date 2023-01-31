"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 января, 11:22

Более 60 военных потеряла украинская армия на Краснолиманском направлении

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил об успехах группировки "Центр" в районе Ямполовки и Серебрянского лесничества

Более 60 украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины были уничтожены на Краснолиманском направлении. С таким докладом выступил во вторник официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.

"Огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населённого пункта Ямполовка, а также Серебрянского лесничества", проинформировал он.

Президент Хорватии заявил, что Россию спровоцировали на проведение СВО

Президент Хорватии заявил, что Россию спровоцировали на проведение СВО

Ранее Лайф писал, что российские войска продолжают наступать на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. На днях ВСУ потеряли там до 70 бойцов, два склада, три гаубицы и самоходную артиллерийскую установку. Кроме того, до 45 солдат потеряла украинская армия на Купянском направлении за последние сутки.

Обложка ©

Getty Images / Spencer Platt

Алексей Берковиц

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров