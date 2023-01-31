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31 января, 11:21

Медведев призвал не платить Западу за лицензии и поблагодарил создателей пиратского софта

РФ может принять правила об использовании западной интеллектуальной собственности без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения в качестве ответных мер на антироссийские санкции. С таким предложением выступил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он также поблагодарил разработчиков соответствующих программ, назвав это пиратским использованием "в режиме личных санкций".

"Осталось только принять правила об использовании их интеллектуальной собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это в том числе и будут наши ответные санкции на их имущественные права", — написал Медведев в телеграм-канале.

Вместе с тем зампред Совбеза считает, что контрсанкции должны применяться ко всему: от фильмов до промышленного софта.

Медведев: Ни Зеленского, ни Украины не существовало бы без оружия и денег от НАТО

Медведев: Ни Зеленского, ни Украины не существовало бы без оружия и денег от НАТО

Ранее Медведев заявил, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских "адских" санкций. По его словам, абсолютное большинство товаров удалось заменить отечественными, а недостающие — азиатскими марками.

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Kremlin.ru

Наталья Исакова

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