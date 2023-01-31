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31 января, 11:17

Член ОП РФ Данюк: Украина пытается ввести цензуру на высказывания о российском Крыме

Украина пытается "проводить настоящую цензуру" в информационном дипломатическом пространстве касательно высказываний о российском Крыме. Об этом в беседе с RT заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

"И заявления политиков, в том числе высокопоставленных, которые не согласны с тем, что Крым — это Украина, ставятся сразу под сомнение. Скорее всего, отправляются всевозможные жалобы в Брюссель, Вашингтон на подобного рода политиков", — добавил он.

Данюк назвал слабой такую позицию Украины. По его словам, здравомыслящие власти должны руководствоваться принципами реальной политики, ведь Крым является российской территорией. Политолог также подчеркнул, что многие на Западе согласны с позицией президента Хорватии Зорана Милановича о полуострове, но не у каждого хватает смелости это признать.

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Напомним, Миланович заявил, что "Крым больше никогда не станет частью Незалежной". Позднее МИД Украины охарактеризовал его высказывание как "неприемлемое".

Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук

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