"Чтобы не было симпатий": Фильмы со Смольяниновым могут так и не выйти на экраны

Премьеры фильмов "Еврей" и "Единица Монтевидео", сериалов "Внутри убийцы" и "Ростов-2" с участием актёра Артура Смольянинова* могут не состояться в ближайшее время. Об этом пишет kp.ru после общения с режиссёрами и продюсерами проектов, в производстве которых принял участие оскандалившийся актёр.

При этом продюсер фильма "Единица Монтевидео" Сергей Бобза отметил, что не станет единолично говорить от имени всего проекта. Он предложил дождаться релиза, а пока монтаж проекта находится в процессе. Кроме того, ещё в 2022 году должен был выйти второй сезон сериала "Ростов", но его режиссёр Павел Дроздов пока не знает, что будет с проектом. Хотя, отметил он, не было поставлено задачи переснимать картину. А режиссёр и народный артист РСФСР Сергей Никоненко заявил, что сейчас все фильмы с уехавшими актёрами, включая Смольянинова, показывать не следует.

"Их можно показать после победы, а пока временно отложить. Фильмы, конечно, должны своё отработать и принести доход тем людям, которые вложили деньги. Но надо потерпеть годик, может быть, два. Я верю в победу, в нашу победу", — подчеркнул он.

По словам Никоненко, отложить премьеры следует для того, чтобы в России не было "симпатий к этим уродам". Он уверен: после победы РФ эти актёры попросятся обратно. Режиссёр также считает, что уехавших из нашей страны артистов смогут заменить молодые и талантливые россияне. Кроме того, звёздный адвокат Андрей Алёшкин объяснил, что по закону проекты с иноагентами можно показывать, но с соответствующей пометкой.

"Я полагаю, что с большой долей вероятности на такой риск никто не пойдёт, и проекты либо не выйдут вообще, либо артиста придётся заменить. Вряд ли прокатчики, онлайн-кинотеатры или телеканалы станут работать с иностранным агентом: риски слишком высоки", — подчеркнул он.