Путин назначил нового заместителя главы МЧС

Российский лидер Владимир Путин назначил Антона Герасимова заместителем главы МЧС. Соответствующий указ, подписанный президентом, размещён на официальном портале правовой информации.

"Назначить Герасимова Антона Андреевича заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", — сказано в тексте документа.

Ранее эту должность занимал Виктор Ничипорчук. Герасимов теперь будет отвечать за цифровизацию МЧС, уточняет ТАСС.