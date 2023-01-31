В Кремле ответили на слухи о дате послания Путина Федеральному собранию

Дата оглашения послания российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию будет сообщена, когда придёт время. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы своевременно сообщим о дате послания", — ответил он на просьбу журналистов прокомментировать опубликованные сообщения о датах этого мероприятия.