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31 января, 10:06

В Кремле ответили на слухи о дате послания Путина Федеральному собранию

Песков: Дата оглашения послания Путина парламенту будет объявлена своевременно

Дата оглашения послания российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию будет сообщена, когда придёт время. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы своевременно сообщим о дате послания", — ответил он на просьбу журналистов прокомментировать опубликованные сообщения о датах этого мероприятия.

В Кремле подтвердили, что Путин посетит Волгоград 2 февраля

В Кремле подтвердили, что Путин посетит Волгоград 2 февраля

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин может огласить послание парламенту в 20-х числах февраля. Предварительными датами называют 20 или 21 февраля.

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ТАСС / Михаил Климентьев

Александр Юнашев

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