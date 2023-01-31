В Кремле ответили на слухи о дате послания Путина Федеральному собранию
Песков: Дата оглашения послания Путина парламенту будет объявлена своевременно
Дата оглашения послания российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию будет сообщена, когда придёт время. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы своевременно сообщим о дате послания", — ответил он на просьбу журналистов прокомментировать опубликованные сообщения о датах этого мероприятия.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин может огласить послание парламенту в 20-х числах февраля. Предварительными датами называют 20 или 21 февраля.
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ТАСС / Михаил Климентьев