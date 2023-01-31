"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 января, 09:59

В России растёт заболеваемость ковидом, ОРВИ и гриппом группы B

Роспотребнадзор: Число заболевших коронавирусом в России возросло на 20% за неделю

Роспотребнадзор фиксирует рост заболеваемости коронавирусом в России на 20% за неделю. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства.

"За четвёртую неделю 2023 года на территории Российской Федерации зарегистрировано 45,5 тысячи случаев заболевания CoViD-19, что на 20% больше, чем фиксировалось на предыдущей неделе", говорится в сообщении.

Недельная заболеваемость гриппом и ОРВИ, по данным Роспотребнадзора, возросла на 7% — до 918 тысяч случаев во всех регионах страны. При этом рост показывает именно количество случаев гриппа B, который, к слову, также может вызвать осложнения в виде тяжёлого воспаления лёгких.

"Отмечается рост числа случаев гриппа B, при котором у пациентов чаще регистрируются случаи пневмонии", — информирует Роспотребнадзор.

Россиянам рассказали, чем может закончиться попытка перенести грипп "на ногах"

Россиянам рассказали, чем может закончиться попытка перенести грипп "на ногах"

Ранее терапевт назвала основные причины смерти при вирусе гриппа. Одна из них — осложнения при неправильном лечении, например от тяжёлой дыхательной недостаточности. Кроме того, через две-три недели после перенесённого гриппа у человека может случиться инфаркт из-за несоблюдения постельного режима.

Обложка ©

Агентство "Москва"/ Игорь Иванко

Марина Калегина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров