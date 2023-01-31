В России растёт заболеваемость ковидом, ОРВИ и гриппом группы B

Роспотребнадзор фиксирует рост заболеваемости коронавирусом в России на 20% за неделю. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства.

"За четвёртую неделю 2023 года на территории Российской Федерации зарегистрировано 45,5 тысячи случаев заболевания CoViD-19, что на 20% больше, чем фиксировалось на предыдущей неделе", — говорится в сообщении.

Недельная заболеваемость гриппом и ОРВИ, по данным Роспотребнадзора, возросла на 7% — до 918 тысяч случаев во всех регионах страны. При этом рост показывает именно количество случаев гриппа B, который, к слову, также может вызвать осложнения в виде тяжёлого воспаления лёгких.

"Отмечается рост числа случаев гриппа B, при котором у пациентов чаще регистрируются случаи пневмонии", — информирует Роспотребнадзор.