В России растёт заболеваемость ковидом, ОРВИ и гриппом группы B
Роспотребнадзор: Число заболевших коронавирусом в России возросло на 20% за неделю
Роспотребнадзор фиксирует рост заболеваемости коронавирусом в России на 20% за неделю. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства.
"За четвёртую неделю 2023 года на территории Российской Федерации зарегистрировано 45,5 тысячи случаев заболевания CoViD-19, что на 20% больше, чем фиксировалось на предыдущей неделе", — говорится в сообщении.
Недельная заболеваемость гриппом и ОРВИ, по данным Роспотребнадзора, возросла на 7% — до 918 тысяч случаев во всех регионах страны. При этом рост показывает именно количество случаев гриппа B, который, к слову, также может вызвать осложнения в виде тяжёлого воспаления лёгких.
"Отмечается рост числа случаев гриппа B, при котором у пациентов чаще регистрируются случаи пневмонии", — информирует Роспотребнадзор.
Ранее терапевт назвала основные причины смерти при вирусе гриппа. Одна из них — осложнения при неправильном лечении, например от тяжёлой дыхательной недостаточности. Кроме того, через две-три недели после перенесённого гриппа у человека может случиться инфаркт из-за несоблюдения постельного режима.
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Агентство "Москва"/ Игорь Иванко