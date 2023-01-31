Россиянам объяснили, как бег поможет уйти от проблем и улучшить самочувствие

Норвежские учёные пришли к выводу, что бег может привести к зависимости от физических упражнений. Так ли это на самом деле и какую пользу можно извлечь из такого вида спорта, объяснила клинический психолог, кандидат психологических наук, научный сотрудник лаборатории "Психология спорта" Московского института психоанализа Лидия Довжик в беседе с "Известиями".

По её словам, учёные в своей статье сфокусировались в исследовании на феномене эскапизма, то есть уходе от реальности и рутины с помощью физнагрузок. Существует два вида такого бегства: саморасширение и самоподавление. В первом случае деятельность связывается с получением положительных эмоций, а во втором — человек ставит целью отвлечение себя от неприятностей. И по логике норвежцев люди бегают для самоподавления, что в итоге приводит к откладыванию решений проблем в долгий ящик. Такое суждение звучит убедительно, особенно для тех, кто и вовсе не может начать заниматься спортом, подчеркнула психолог.

"Сам бег ничего не повышает и не приводит к возрастанию эскапизма. Однако он может быть средством подобного ухода наряду с другими видами деятельности и даже походами на терапию", — объяснила Довжик.

По её словам, любая физическая активность, включая бег, положительно влияет на сон и самочувствие в целом, повышает ощущение собственной значимости, а также может способствовать новым знакомствам. Ещё человек переживает счастье во время такой деятельности, что положительно влияет на психику.

"[Физнагрузка] может начаться и с избегания рутины. Но в дальнейшем, как показывает практика, люди втягиваются в процесс, бег сам по себе начинает приносить удовольствие, становится внутренне детерминированным и в дальнейшем может становиться поддержкой и опорой", — объяснила психолог.