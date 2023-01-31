Гоблин Пучков рассказал, кто причастен к атаке дронов на военные объекты в Иране

К бомбардировкам военных объектов в Иране в ночь на 29 января, скорее всего, причастны США и Израиль, так как именно эти страны заинтересованы в расшатывании режима Тегерана. Таким мнением поделился блогер и публицист Дмитрий Гоблин Пучков.

"Кто злейшие враги? Израиль — номер один. Израиль — лучший друг Соединённых Штатов, соответственно, выполняет волю большого белого хозяина. Свои собственные задачи решает по недопущению развития, например, ядерной программы, но и американцы тут при делах", — отметил он в беседе с радио "Комсомольская правда".

Пучков также подчеркнул, что Вашингтон и Иерусалим изо всех сил поддерживают массовые беспорядки внутри Ирана. В качестве примера он привёл недавние протесты, причиной для которых стала смерть приехавшей из Ирака 22-летней Махсы Амини после задержания из-за "неправильного" хиджаба.