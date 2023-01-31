Гоблин Пучков рассказал, кто причастен к атаке дронов на военные объекты в Иране
Дмитрий Гоблин Пучков: Израиль и США причастны к бомбардировке военных объектов в Иране
К бомбардировкам военных объектов в Иране в ночь на 29 января, скорее всего, причастны США и Израиль, так как именно эти страны заинтересованы в расшатывании режима Тегерана. Таким мнением поделился блогер и публицист Дмитрий Гоблин Пучков.
"Кто злейшие враги? Израиль — номер один. Израиль — лучший друг Соединённых Штатов, соответственно, выполняет волю большого белого хозяина. Свои собственные задачи решает по недопущению развития, например, ядерной программы, но и американцы тут при делах", — отметил он в беседе с радио "Комсомольская правда".
Пучков также подчеркнул, что Вашингтон и Иерусалим изо всех сил поддерживают массовые беспорядки внутри Ирана. В качестве примера он привёл недавние протесты, причиной для которых стала смерть приехавшей из Ирака 22-летней Махсы Амини после задержания из-за "неправильного" хиджаба.
"И неважно кто, неважно где, неважно кого, всё это будет в мгновение ока раскручено и направлено против действующего правительства. Ну вот, пожалуйста, стараются изо всех сил", — заключил блогер.
Напомним, мощный взрыв случился на складе боеприпасов в Иране на одном из оборонных предприятий Минобороны страны. Причиной тому, как оказалось, послужили атаки беспилотников. В результате детонации пострадавших нет, а повреждения незначительные. Позднее выяснилось, что в этом участвовала авиация США. Однако эту информацию в Пентагоне опровергли. В свою очередь, Кремль и МИД РФ осудили атаку.
Vk.com / Дмитрий Пучков