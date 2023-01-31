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31 января, 06:40

В Иране пригрозили, что любая агрессия США против страны приведёт к конфликту

Постпредство Ирана при ООН: Любые военные акции США против страны приведут к конфликту

Любые военные действия Соединённых Штатов против Ирана приведут к конфликту. Об этом сообщает журнал Newsweek со ссылкой на постпредство Ирана при ООН.

"С точки зрения Ирана, выбор военного варианта на любом уровне означает вступление США в войну. На данный момент Иран считает такую возможность слабой", — говорится в сообщении.

Тем самым постпредство Ирана в ООН отреагировало на атаку военного объекта в городе Исфахан. В представительстве также отметили, что даже если США просчитаются и конфликт начнётся, то последствия для мира "будут зависеть от Вашингтона".

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Напомним, мощный взрыв прогремел на складе боеприпасов в Иране на одном из оборонных предприятий Минобороны страны. Это произошло из-за атаки беспилотников. Пострадавших нет, а повреждения оказались незначительны. Позднее выяснилось, что в этом участвовала авиация США. Однако эту информацию в Пентагоне опровергли. В свою очередь, Кремль и МИД РФ осудили атаку.

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Twitter/PegidaCanada

Светлана Оперук

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