В Иране пригрозили, что любая агрессия США против страны приведёт к конфликту
Постпредство Ирана при ООН: Любые военные акции США против страны приведут к конфликту
Любые военные действия Соединённых Штатов против Ирана приведут к конфликту. Об этом сообщает журнал Newsweek со ссылкой на постпредство Ирана при ООН.
"С точки зрения Ирана, выбор военного варианта на любом уровне означает вступление США в войну. На данный момент Иран считает такую возможность слабой", — говорится в сообщении.
Тем самым постпредство Ирана в ООН отреагировало на атаку военного объекта в городе Исфахан. В представительстве также отметили, что даже если США просчитаются и конфликт начнётся, то последствия для мира "будут зависеть от Вашингтона".
Напомним, мощный взрыв прогремел на складе боеприпасов в Иране на одном из оборонных предприятий Минобороны страны. Это произошло из-за атаки беспилотников. Пострадавших нет, а повреждения оказались незначительны. Позднее выяснилось, что в этом участвовала авиация США. Однако эту информацию в Пентагоне опровергли. В свою очередь, Кремль и МИД РФ осудили атаку.
Twitter/PegidaCanada