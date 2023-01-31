Израиль начал подготовку к возможному ответу Ирана на атаку дронов
Times of Israel: В Израиле ожидают ответа Ирана после атаки дронов
Службы безопасности Израиля не исключают ответного удара Ирана на недавнюю атаку беспилотников, целью которой стали военные объекты. Об этом сообщает Times of Israel.
По данным издания, в органах безопасности Израиля проходят встречи для обсуждения, насколько высока вероятность нанесения Ираном ударов по территориям других стран. По данным телерадиокомпании КАН, есть опасения, что целью Тегерана могут стать израильские туристы, официальные лица, а также посольства.
Напомним, в ночь на 29 января беспилотники совершили налёт на склад с боеприпасами Минобороны Ирана в городе Исфахан. Это спровоцировало взрыв на объекте. Один дрон был сбит, ещё два перехвачены. В Тегеране заявили, что повреждения оцениваются как незначительные, обошлось без пострадавших.
Армия обороны Израиля