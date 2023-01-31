Израиль начал подготовку к возможному ответу Ирана на атаку дронов

Службы безопасности Израиля не исключают ответного удара Ирана на недавнюю атаку беспилотников, целью которой стали военные объекты. Об этом сообщает Times of Israel.

По данным издания, в органах безопасности Израиля проходят встречи для обсуждения, насколько высока вероятность нанесения Ираном ударов по территориям других стран. По данным телерадиокомпании КАН, есть опасения, что целью Тегерана могут стать израильские туристы, официальные лица, а также посольства.