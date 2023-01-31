Правило 50%: Власти Украины уточнили, кто подлежит мобилизации
Власти Украины обнародовали порядок бронирования военнообязанных в период мобилизации
Кабинет министров Украины обнародовал порядок бронирования военнообязанных (то есть освобождения их от мобилизации) в период военного положения. Из документа следует, что на фронт могут отправлять в том числе сотрудников органов госвласти, работников предприятий и производств, которые обеспечивают потребности Вооружённых сил.
Распоряжение кабмин опубликовал на своём сайте. Согласно ему, бронь положена тем, кто работает в органах государственной власти и местного самоуправления, но только если это необходимо для обеспечения работы этих органов. Кроме того, на бронь могут рассчитывать сотрудники тех предприятий и учреждений, которые получили мобилизационные заказы. Её также могут получить работники предприятий, создающих товары и выполняющих работы, которые нужны для обеспечения потребностей военных формирований, либо представляющих важность для деятельности местной экономики и обеспечения жизнедеятельности граждан. Тем, у кого есть бронь, предоставляется отсрочка от призыва на полгода или год в зависимости от типа предприятия.
Однако в стране введена норма в 50%. Главы всех министерств и общеукраинских ведомств вместе с их замами освобождаются от мобилизации, а вот половина всех военнообязанных сотрудников — нет. То есть половина работников должна идти на фронт. Что касается предприятий, то они ещё должны доказать, что могут подпасть под изложенные выше правила. На предприятиях топливно-энергетического сектора, например, доля подлежащих мобилизации вовсе не ограничивается.
Ранее глава Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что директива об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации для отцов троих детей младше 16 лет продолжает действовать.
Flickr / Ministryofdefenceua