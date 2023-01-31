Правило 50%: Власти Украины уточнили, кто подлежит мобилизации

Кабинет министров Украины обнародовал порядок бронирования военнообязанных (то есть освобождения их от мобилизации) в период военного положения. Из документа следует, что на фронт могут отправлять в том числе сотрудников органов госвласти, работников предприятий и производств, которые обеспечивают потребности Вооружённых сил.

Распоряжение кабмин опубликовал на своём сайте. Согласно ему, бронь положена тем, кто работает в органах государственной власти и местного самоуправления, но только если это необходимо для обеспечения работы этих органов. Кроме того, на бронь могут рассчитывать сотрудники тех предприятий и учреждений, которые получили мобилизационные заказы. Её также могут получить работники предприятий, создающих товары и выполняющих работы, которые нужны для обеспечения потребностей военных формирований, либо представляющих важность для деятельности местной экономики и обеспечения жизнедеятельности граждан. Тем, у кого есть бронь, предоставляется отсрочка от призыва на полгода или год в зависимости от типа предприятия.

Однако в стране введена норма в 50%. Главы всех министерств и общеукраинских ведомств вместе с их замами освобождаются от мобилизации, а вот половина всех военнообязанных сотрудников — нет. То есть половина работников должна идти на фронт. Что касается предприятий, то они ещё должны доказать, что могут подпасть под изложенные выше правила. На предприятиях топливно-энергетического сектора, например, доля подлежащих мобилизации вовсе не ограничивается.