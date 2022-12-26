В США заявили о мобилизации подростков на Украине из-за "ужасающих" потерь в 150 тысяч солдат

Украинская армия мобилизует подростков и отправляет их на передовую в связи с колоссальными потерями в 150 тысяч солдат, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своём YouTube-канале.

"Украинцы понесли ужасающие потери. Тридцать пять тысяч пропали без вести, более 100 тысяч погибли. Начинаешь складывать эти цифры, и получается 150 тысяч военных. Теперь они пытаются мобилизовать подростков в возрасте 13, 14 и 15 лет, недееспособных людей. Они буквально выскребают остатки", — утверждает американский офицер.

С другой стороны, Макгрегор указал на высокую военную подготовку российских бойцов и восхитился их мастерством на поле боя. Он признался, что находится под впечатлением от того, "как россияне проводят боевые операции".