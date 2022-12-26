На российской границе ликвидировали Тарасия, Апполона, Святошу и одного "зожника"

ФСБ раскрыла личности четырёх уничтоженных диверсантов, пытавшихся проникнуть в Брянскую область с пистолетами-пулемётами и СВУ. Все они оказались гражданами Украины. Самый старший — сапёр Тарас Карпюк (позывной Тарасий) 1984 г.р, а младший — Богдан Лягов (позывной Апполон) 2003 г.р. Командиром группы, по данным российских спецслужб, был некий Юрий Горовец с позывным Святоша. Четвёртым членом дерзкой банды был Максим Михайлов с зожным позывным Не пей пиво.

По уточнённым данным, диверсанты были вооружены немецкими пистолетами-пулемётами SIG Sauer. С собой у них также были "средства для совершения диверсионно-террористических актов" и четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте.