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Регион
Опубликовано 26 декабря 2022, 14:17
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На российской границе ликвидировали Тарасия, Апполона, Святошу и одного "зожника"

ФСБ раскрыла личности ликвидированных на границе с Брянской областью украинских диверсантов

ФСБ раскрыла личности четырёх уничтоженных диверсантов, пытавшихся проникнуть в Брянскую область с пистолетами-пулемётами и СВУ. Все они оказались гражданами Украины. Самый старший — сапёр Тарас Карпюк (позывной Тарасий) 1984 г.р, а младший — Богдан Лягов (позывной Апполон) 2003 г.р. Командиром группы, по данным российских спецслужб, был некий Юрий Горовец с позывным Святоша. Четвёртым членом дерзкой банды был Максим Михайлов с зожным позывным Не пей пиво.

По уточнённым данным, диверсанты были вооружены немецкими пистолетами-пулемётами SIG Sauer. С собой у них также были "средства для совершения диверсионно-террористических актов" и четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Группы украинских диверсантов уничтожены под Левадным и Сладким
Группы украинских диверсантов уничтожены под Левадным и Сладким

Ранее ФСБ сообщила о попытке четырёх диверсантов проникнуть на территорию России, однако все они были уничтожены. А до этого сообщалось, что в Херсонской области с начала декабря задержали восемь человек по подозрению в пособничестве вооружённым формированиям Украины.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц
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