Блогершу Нику Белоцерковскую будут заочно судить по делу о фейках о ВС России
Вероника Белоцерковская. Фото © ТАСС / Геодакян Артём
Уголовное дело против блогера Вероники Белоцерковской* о распространении фейков о ВС РФ направлено в Басманный суд Москвы. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.
По его словам, в Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по её уголовному делу. Блогер обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. При этом представитель ведомства отметил, что процесс будет проходить заочно.
"Учитывая, что реальная возможность участия Белоцерковской в уголовном деле отсутствует, а по уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого, судебное разбирательство будет проведено без Белоцерковской. Уголовное дело в отношении Белоцерковской направлено в Басманный районный суд Москвы", — сказал он журналистам.
Напомним, Следственный комитет в середине марта возбудил против Белоцерковской дело о распространении фейков в отношении Российской армии. По данным следствия, в марте 2022 года блогер опубликовала в соцсетях несколько записей, подпадающих под эту статью. МВД объявило Белоцерковскую в международный розыск. Затем стало известно, что суд в Москве заочно арестовал блогера.
* Включена в реестр физлиц-иноагентов.