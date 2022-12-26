ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 декабря 2022, 14:39
4169

Блогершу Нику Белоцерковскую будут заочно судить по делу о фейках о ВС России

Вероника Белоцерковская. Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Вероника Белоцерковская. Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Уголовное дело против блогера Вероники Белоцерковской* о распространении фейков о ВС РФ направлено в Басманный суд Москвы. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

По его словам, в Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по её уголовному делу. Блогер обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. При этом представитель ведомства отметил, что процесс будет проходить заочно.

"Учитывая, что реальная возможность участия Белоцерковской в уголовном деле отсутствует, а по уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого, судебное разбирательство будет проведено без Белоцерковской. Уголовное дело в отношении Белоцерковской направлено в Басманный районный суд Москвы", — сказал он журналистам.

Суд арестовал квартиры блогерши Белоцерковской в Москве и Санкт-Петербурге
Суд арестовал квартиры блогерши Белоцерковской в Москве и Санкт-Петербурге

Напомним, Следственный комитет в середине марта возбудил против Белоцерковской дело о распространении фейков в отношении Российской армии. По данным следствия, в марте 2022 года блогер опубликовала в соцсетях несколько записей, подпадающих под эту статью. МВД объявило Белоцерковскую в международный розыск. Затем стало известно, что суд в Москве заочно арестовал блогера.

* Включена в реестр физлиц-иноагентов.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar