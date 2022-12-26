Блогершу Нику Белоцерковскую будут заочно судить по делу о фейках о ВС России

Уголовное дело против блогера Вероники Белоцерковской* о распространении фейков о ВС РФ направлено в Басманный суд Москвы. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

По его словам, в Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по её уголовному делу. Блогер обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. При этом представитель ведомства отметил, что процесс будет проходить заочно.

"Учитывая, что реальная возможность участия Белоцерковской в уголовном деле отсутствует, а по уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого, судебное разбирательство будет проведено без Белоцерковской. Уголовное дело в отношении Белоцерковской направлено в Басманный районный суд Москвы", — сказал он журналистам.