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31 января, 00:02

Минтруд предложил ввести ещё одну причину для увольнения чиновников

РБК: Минтруд предложил ужесточить антикоррупционные нормы

Минтруд предложил ужесточить правила противодействия коррупции. Ведомство подготовило изменения в профильный закон и другие документы. Так, предлагается обязать руководителей исключать конфликт интересов у подчинённых. Об этом пишет РБК.

Согласно этим поправкам, если чиновнику-начальнику стало известно о конфликте интересов у кого-то в его ведомстве, а он бездействовал, то должно последовать увольнение этого руководителя, причём с утратой доверия.

В свою очередь, подчинённые должны сообщать непосредственным начальникам о возникновении "личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов". Руководитель, узнав об этом, должен принять те или иные меры. Например, передать информацию ещё выше. В Минтруде сообщили, что законопроект прошёл межведомственное согласование и внесён в правительство.

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Напомним, ранее Госдума в окончательном чтении приняла закон, согласно которому чиновники обязаны уведомлять прокуратуру или другие уполномоченные органы о попытках дать им взятку.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Андрей Григорьев

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