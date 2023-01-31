Минтруд предложил ввести ещё одну причину для увольнения чиновников

Минтруд предложил ужесточить правила противодействия коррупции. Ведомство подготовило изменения в профильный закон и другие документы. Так, предлагается обязать руководителей исключать конфликт интересов у подчинённых. Об этом пишет РБК.

Согласно этим поправкам, если чиновнику-начальнику стало известно о конфликте интересов у кого-то в его ведомстве, а он бездействовал, то должно последовать увольнение этого руководителя, причём с утратой доверия.

В свою очередь, подчинённые должны сообщать непосредственным начальникам о возникновении "личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов". Руководитель, узнав об этом, должен принять те или иные меры. Например, передать информацию ещё выше. В Минтруде сообщили, что законопроект прошёл межведомственное согласование и внесён в правительство.