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30 января, 23:42

"Клянусь, больше не буду": Школьница извинилась за пинок в лицо сверстницы

В Нижнем Тагиле публично принесла извинения школьница, пнувшая девочку в лицо

В Нижнем Тагиле школьница, которая пнула сверстницу в лицо, подозревая её в краже вейпа, записала видеообращение с извинениями. Ролик распространился в соцсетях. Девушка клянётся, что больше так делать не будет.

Школьница из Нижнего Тагила извиняется за пинок в лицо другой девочки. Видео © VKontakte / "Инцидент Нижний Тагил"

"Приношу искренние извинения перед одноклассницей и её родителями. Я очень сожалею о сделанном и клянусь, что больше не буду вестись на провокации и не буду совершать таких поступков", — произнесла нападавшая на этом видео.

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Напомним, неделю назад в Сети появилось видео, как в одной из школ Нижнего Тагила ученица пнула в лицо другую девочку, заподозрив её в краже вейпа. После этого в образовательное учреждение нагрянули сотрудники правоохранительных органов. Местные СМИ сообщают, что у агрессивной девочки уже были проблемы с законом.

Обложка ©

VKontakte / "Инцидент Нижний Тагил"

Анатолий Симоненко

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