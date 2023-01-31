"Клянусь, больше не буду": Школьница извинилась за пинок в лицо сверстницы
В Нижнем Тагиле публично принесла извинения школьница, пнувшая девочку в лицо
В Нижнем Тагиле школьница, которая пнула сверстницу в лицо, подозревая её в краже вейпа, записала видеообращение с извинениями. Ролик распространился в соцсетях. Девушка клянётся, что больше так делать не будет.
Школьница из Нижнего Тагила извиняется за пинок в лицо другой девочки. Видео © VKontakte / "Инцидент Нижний Тагил"
"Приношу искренние извинения перед одноклассницей и её родителями. Я очень сожалею о сделанном и клянусь, что больше не буду вестись на провокации и не буду совершать таких поступков", — произнесла нападавшая на этом видео.
Напомним, неделю назад в Сети появилось видео, как в одной из школ Нижнего Тагила ученица пнула в лицо другую девочку, заподозрив её в краже вейпа. После этого в образовательное учреждение нагрянули сотрудники правоохранительных органов. Местные СМИ сообщают, что у агрессивной девочки уже были проблемы с законом.
VKontakte / "Инцидент Нижний Тагил"