"Клянусь, больше не буду": Школьница извинилась за пинок в лицо сверстницы

В Нижнем Тагиле школьница, которая пнула сверстницу в лицо, подозревая её в краже вейпа, записала видеообращение с извинениями. Ролик распространился в соцсетях. Девушка клянётся, что больше так делать не будет.

Школьница из Нижнего Тагила извиняется за пинок в лицо другой девочки. Видео © VKontakte / "Инцидент Нижний Тагил"

"Приношу искренние извинения перед одноклассницей и её родителями. Я очень сожалею о сделанном и клянусь, что больше не буду вестись на провокации и не буду совершать таких поступков", — произнесла нападавшая на этом видео.