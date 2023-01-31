Популярный арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия" опубликовал материалы о коррупционных схемах, в которые был вовлечён президент Украины Владимир Зеленский и другие представители власти этой страны. Ведущая программы "ас-Саа" ("Час") Ханин ас-Шули заявила, что украинский лидер был замешан в злоупотреблениях служебным положением ещё до того, как снялся в роли борца за справедливость в сериале "Слуга народа" и стал политиком. В качестве доказательства диктор привела данные из "досье Пандоры".

"Согласно этим документам, Зеленский с 2012 года был бенефициаром ряда иностранных фирм, которыми он совместно управлял с его старыми друзьям, которые и помогли ему снять фильм "Слуга народа" в 2015-м", — рассказывает телеканал.

В числе партнёров Зеленского телеканал упоминает его первого помощника Сергея Шефира и бывшего главу СБУ Ивана Баканова. А фирмы нынешнего украинского президента использовались, по утверждению телеканала, для приобретения "крайне дорогостоящих" квартир в Лондоне. Одна из них, например, находится прямо около Музея Шерлока Холмса на Бейкер-стрит. Шуткой про знаменитого сыщика телеведущая напомнила зрителю о своём репортаже в минувших выпусках, где шла речь о коррупционной связи Зеленского с сыном нынешнего президента США Хантером Байденом.

"Кажется, что Шерлок Холмс случайно раскрыл коррупцию на Украине", — сказала она с улыбкой.