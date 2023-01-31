Экс-премьер Украины объяснил, зачем США титан из этой страны

Америка хочет заполучить украинский титан, запасы которого достигают 20% от мировых запасов, чтобы ослабить Россию. Дело в том, что 80% своих титановых руд ранее Украина поставляла РФ. Об этом в эфире канала "Звезда" рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

В интервью телеканалу "Звезда" он напомнил, что горно-металлургические комбинаты на Украине и сама её титановая отрасль создавались в советское время. Теперь же все процессы отлажены, всё готово — только "приходи и бери". Не нужно проводить разведку или дополнительно оборудовать. Азаров подчеркнул, что титан — это стратегический материал, используемый в оборонной, космической и авиационной промышленности, при создании подводных лодок.

"Это достаточно прибыльное производство, потому что, например, Ушинский — очень крупный карьер в Житомирской области, там хорошие богатые залежи, находится недалеко от поверхности, практически открытые горные работы. Поэтому затраты там относительно небольшие: порядка около миллиарда долларов в год можно зарабатывать. Но это ориентировочные данные", — сказал Азаров.

По его мнению, для Штатов все меркантильные преимущества освоения украинского титана перебиваются возможностью ослабить Россию. Именно ради этого только за прошлый год Штаты выделили Незалежной свыше 100 млрд долларов помощи.