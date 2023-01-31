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30 января, 22:09

В Саратове человек на ИВЛ умер из-за аварийного отключения света

В Саратове СКР начал проверку из-за гибели человека на ИВЛ после отключения света

В Саратове мужчина, жизнь которого поддерживал аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), скончался из-за аварийного отключения электричества. Прокуратура и региональное управление СК начали проверку по этому факту.

"По предварительным данным, 30 января 2023 года в 17:30 в квартире дома, расположенного на улице Технической города Саратова, 58-летний мужчина был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, вследствие отключения электроэнергии мужчина скончался", — сообщается на сайте СУ СК.

По поручению регионального прокурора Сергея Филипенко надзорное ведомство также изучает обстоятельства аварии на местных электросетях. В том числе предстоит выяснить, было ли в срок устранено повреждение и какие условия привели к трагическому инциденту.

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Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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