В Саратове человек на ИВЛ умер из-за аварийного отключения света

В Саратове мужчина, жизнь которого поддерживал аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), скончался из-за аварийного отключения электричества. Прокуратура и региональное управление СК начали проверку по этому факту.

"По предварительным данным, 30 января 2023 года в 17:30 в квартире дома, расположенного на улице Технической города Саратова, 58-летний мужчина был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, вследствие отключения электроэнергии мужчина скончался", — сообщается на сайте СУ СК.

По поручению регионального прокурора Сергея Филипенко надзорное ведомство также изучает обстоятельства аварии на местных электросетях. В том числе предстоит выяснить, было ли в срок устранено повреждение и какие условия привели к трагическому инциденту.