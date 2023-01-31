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30 января, 21:12

Экс-президент Бразилии решил задержаться в США

FT: Болсонару запросил полугодовую визу США

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару подал заявку на американскую визу. Как узнала газета Financial Times, политик хотел получить возможность находиться там в течение полугода. Об этом издание сообщает со ссылкой на адвоката Болсонару Фелипе Александра.

"Я думаю, Флорида будет его временным жильём вдали от дома", — сказал тот.

По словам юриста, он посоветовал своему клиенту не покидать Соединённые Штаты, пока заявление будет находиться на рассмотрении.

СМИ: Проигравший выборы Болсонару отказался от общения и ушёл спать

СМИ: Проигравший выборы Болсонару отказался от общения и ушёл спать

Напомним, Болсонару отправился в США в декабре 2022 года сразу после поражения на президентских выборах. После Нового года стало известно о его госпитализации в Соединённых Штатах. Врачи диагностировали у политика "боли в брюшной области". По мнению журналистов, это могло быть вызвано нанесённым ему в 2018 году ножевым ранением. Меж тем на родине его заподозрили в подстрекательстве к недавним погромам.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев

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