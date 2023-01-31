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30 января, 21:08

Байден дал однозначный ответ на вопрос о возможности отправки F-16 Украине

Байден заверил, что США не будут отправлять Украине истребители F-16

Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты не намерены поставлять Украине свои истребители F-16. Он сказал об этом, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.

"Нет", — кратко ответил Байден на вопрос, планируют ли США направить F-16 Украине.

Группа военных тайно лоббирует в Пентагоне передачу Киеву истребителей F-16

Группа военных тайно лоббирует в Пентагоне передачу Киеву истребителей F-16

Как рассказывал Лайф, в Пентагоне ранее уверили, что не исключают возможности поставки Киеву в будущем самолётов F-16. А вот глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что о передаче истребителей Украине "не может быть и речи".

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Flickr / The White House

Андрей Григорьев

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