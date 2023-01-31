Байден дал однозначный ответ на вопрос о возможности отправки F-16 Украине

Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты не намерены поставлять Украине свои истребители F-16. Он сказал об этом, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.

Как рассказывал Лайф, в Пентагоне ранее уверили, что не исключают возможности поставки Киеву в будущем самолётов F-16. А вот глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что о передаче истребителей Украине "не может быть и речи".