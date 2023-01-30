Германия решила сократить зависимость от ещё одного вида топлива из России

Правительство Германии решило ограничить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. Берлин таким образом намерен дополнительно снизить зависимость от поставок из РФ. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на полученные документы.

"Согласно правительственному документу... правительство Германии хочет ограничить импорт российского СПГ, тем самым дополняя усилия по снижению своей зависимости от поставок энергоресурсов в страну", — говорится в сообщении агентства.

По его данным, федеральное правительство предупредило компании о том, что намерено исключить возможность закупки СПГ у России там, где это будет возможно. Такой комментарий дал замминистра энергетики Патрик Грайхен на вопросы консервативных депутатов.

Вскоре компании должны будут отчитываться о том, где они закупают сжиженный природный газ в случае, если сделка предусматривает объём поставки свыше 5 террават-часов.