Пушилин: ВСУ ощущают нехватку танков и боеприпасов

Вооружённые силы Украины ощущают нехватку танков и определённых видов боеприпасов, поскольку большое количество техники было уничтожено российскими подразделениями в ходе специальной военной операции. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"По технике у противника мы видим определённые сложности. Действительно, подразделения Министерства обороны [России] на разных участках пожгли технику, уничтожили достаточно много. Конечно же, это не могло не сложиться в целом на обеспеченности [ВСУ]", — сказал Пушилин в эфире Первого канала.

По его словам, украинская сторона не имеет возможности чинить технику, так как из-за уничтожения энергетической инфраструктуры ремонтные базы работают с большими затруднениями. При этом, отметил Пушилин, возникшие трудности не означают, что в скором будущем у Украины закончатся боеприпасы.