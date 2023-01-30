Макрон: Украина не должна атаковать Россию из получаемого от Запада оружия
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Украина из того оружия, которое ей поставляют другие страны, не должна наносить удары по территории России. Об этом он сказал в Гааге на совместной с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте пресс-конференции.
"Одним из критериев поставки вооружений является то, что они не должны приводить к эскалации конфликта. То есть из поставляемого нами оружия не должны наноситься удары по российской территории", — пояснил лидер Франции.
Он подчеркнул, что Киев должен использовать оружие, которое получает от стран Запада, только для ведения боевых действий на своей территории.
Как рассказывал Лайф, ранее в Белом доме заявили, что США признают право Украины организовывать военные операции в Крыму. Белый дом считает российский полуостров украинской территорией.
elysee.fr