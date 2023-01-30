Россия и КНР подготовили соглашение о поставках газа с Дальнего Востока

Правительство России одобрило проект российско-китайского соглашения о поставках газа с Дальнего Востока. Текст документа опубликован в составе соответствующего распоряжения кабмина от 28 января.

"Одобрить представленный Минэнерго России <...> проект соглашения о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по дальневосточному маршруту", — сказано в документе.

Документ также регламентирует регулирование вопросов строительства и эксплуатации трансграничного участка газопровода через реку Уссури в Дальнереченске (Россия) и городском уезде Хулинь (Китай). Предполагается, что соглашение будет действовать 30 лет.