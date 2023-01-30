Россия определилась с ответными мерами на потолок нефтяных цен

Правительство России утвердило порядок исполнения указа президента РФ об ответе на введённый Западом потолок цен на нефть. Соответствующее постановление премьер Михаил Мишустин подписал ещё 28 января, однако оно опубликовано только сегодня. Таким образом, Правительство дало пояснения к указу российского лидера Владимира Путина об ответных мерах на введение рядом стран предельной стоимости российского чёрного золота.

"Министерству энергетики Российской Федерации до 1 марта 2023 года [поручено] утвердить по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт", — сказано в постановлении, размещённом на официальном портале правовой информации.

Там среди прочего говорится, что отечественные компании-экспортёры по запросу Минэнерго обязаны каждый месяц предоставлять сведения о контрактах. В частности, о стоимости отправляемой по ним за рубеж нефти, а также информацию об итогах неприменения фиксации цен до конечного покупателя.