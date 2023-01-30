Спикер МИД Украины Николенко прокомментировал взрывы в Иране народной мудростью

"Не делай другому зла — и себе не навредишь", — изрёк Николенко в Сети.

Дипломат также представил произошедшее как некое возмездие Ирану якобы за сотрудничество с Россией. При этом он тут же открестился от какой-либо информации о причинах взрывов, отметив, что Украине ничего по этом поводу не известно.