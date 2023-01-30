Спикер МИД Украины Николенко прокомментировал взрывы в Иране народной мудростью
Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко процитировал персидскую народную мудрость, комментируя атаку дронов на объект Минобороны Ирана в Исфахане.
"Не делай другому зла — и себе не навредишь", — изрёк Николенко в Сети.
Дипломат также представил произошедшее как некое возмездие Ирану якобы за сотрудничество с Россией. При этом он тут же открестился от какой-либо информации о причинах взрывов, отметив, что Украине ничего по этом поводу не известно.
"Украина неоднократно предостерегала Иран: последствия за поддержку агрессии против Украины будут гораздо более масштабными, чем выгода от сотрудничества с Россией", — заявил украинский дипломат.
Ранее Лайф писал, что МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины Евгения Кравченко из-за реакции Киева на атаки беспилотников. Речь идёт о словах советника президента Незалежной Михаила Подоляка. 29 января стало известно об атаке на склад с боеприпасами Минобороны Ирана в городе Исфахан. После этого на объекте произошёл взрыв. По данным СМИ, отношение к атаке имели США, однако в Пентагоне позднее опровергли эту информацию. В результате ЧП никто не пострадал. Кремль и МИД РФ осудили произошедшее.
Twitter / RealBababanaras