Удары по Ирану назвали расплатой за сотрудничество с Россией
Политолог Донцов: Цель атаки на Иран — не допустить его сближения с Россией
Вашингтон выглядит наиболее заинтересованной стороной в ударах по Ирану, но действовать он решил через Израиль, для которого США — старший товарищ, давний спонсор и военный советник. Таким мнением с телеканалом "360" поделился политолог Никита Донцов.
"Всё выглядит таким образом, что Иран страдает из-за сотрудничества с Россией", — отметил эксперт.
По мнению Донцова, Иран решили запугать, снизить его промышленный потенциал, чтобы он не мог продолжать сотрудничать с Россией. Но, находясь 43 года под санкциями, в Тегеране, естественно, готовились к внешним угрозам, поэтому ответная реакция не заставит себя ждать. При этом в поведении Запада политолог усматривает явное проявление политики двойных стандартов. Сколько, со слов Донцова, "было вздохов", когда началась специальная военная операция 24 февраля, сколько было осуждающих статей в западной прессе.
"И сейчас мы видим, какая реакция у мирового сообщества на военную атаку на Иран. В общем, всем без разницы, всем безразлична эта ситуация, все стараются её проигнорировать", — указал политолог.
Напомним, 29 января стало известно об атаке на склад с боеприпасами Минобороны Ирана в городе Исфахан. Кроме того, взрывы прогремели в Тегеране, Карадже, Дизфуле, Хамадане. Кремль и МИД РФ осудили произошедшее. По данным СМИ, отношение к атаке имели США, однако в Пентагоне, разумеется, поспешили опровергнуть эту информацию.
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