Удары по Ирану назвали расплатой за сотрудничество с Россией

Вашингтон выглядит наиболее заинтересованной стороной в ударах по Ирану, но действовать он решил через Израиль, для которого США — старший товарищ, давний спонсор и военный советник. Таким мнением с телеканалом "360" поделился политолог Никита Донцов.

"Всё выглядит таким образом, что Иран страдает из-за сотрудничества с Россией", — отметил эксперт.

По мнению Донцова, Иран решили запугать, снизить его промышленный потенциал, чтобы он не мог продолжать сотрудничать с Россией. Но, находясь 43 года под санкциями, в Тегеране, естественно, готовились к внешним угрозам, поэтому ответная реакция не заставит себя ждать. При этом в поведении Запада политолог усматривает явное проявление политики двойных стандартов. Сколько, со слов Донцова, "было вздохов", когда началась специальная военная операция 24 февраля, сколько было осуждающих статей в западной прессе.