Врач рассказал, кому показана прививка от болезни, которая опаснее коронавируса

Взрослым россиянам необходимо ревакцинироваться от кори, потому что сроки "сохранности" иммунитета у привитых в детском возрасте — вещь индивидуальная. Об этом в беседе с kp.ru рассказал врач-вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

"Я советую ревакцинироваться от кори всем своим пациентам в возрасте от 25 лет и старше. Обычно к этому возрасту ослабевает иммунитет, полученный от прививок в детстве. Если вас вообще не прививали, нужно вакцинироваться, не откладывая", — советует эксперт.

Сегодня многие клиники предлагают сдать тест на антитела — он покажет, сохранился ли у человека иммунитет к кори. Но, по мнению Тимакова, такие анализы излишни. Даже если пациент не уверен, что был вакцинирован в детстве, доктор советует записываться на прививку "без сомнений": если в организме оставались какие-то антитела, вакцина абсолютно безопасна и никакого вреда не будет.

А вот сама болезнь, по словам Тимакова, гораздо более опасна и может дать тяжелейшие осложнения на лёгкие, сердце, головной мозг. Заболевание может привести к смерти, а ещё оно чрезвычайно заразно.

"Корь сильнее самого заразного коронавируса. Если в подъезде многоквартирного дома есть хоть один больной, с большой вероятностью инфекцию подхватят многие", — добавил он.