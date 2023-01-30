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Опубликовано 30 января 2023, 15:05

Президент Хорватии Миланович назвал глубоко аморальными действия Запада на Украине

Действия коллективного Запада в контексте украинского конфликта "глубоко аморальны". Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович в ходе пресс-конференции в городе Петриня.

"Это глубоко аморально, что мы делаем как коллективный Запад. Немецкие танки ещё сильнее объединяют Россию и Китай. Моя задача — просто уйти от этого, а не быть цирковым пуделем. Любое участие в этом конфликте смертельно опасно", — сказал хорватский лидер.

Миланович отметил, что у мужского населения Украины практически не осталось никакого шанса избежать роли пушечного мяса, так как российские войска значительно превосходят ВСУ в боеприпасах, артиллерии.

В Германии выступили против построенной на основе интересов Украины стратегии
В Германии выступили против построенной на основе интересов Украины стратегии

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что поощрение Западом требований Украины о поставках новых вооружений ведёт к существенному наращиванию конфликта. При этом он добавил, что новые поставки оружия Киеву не повлияют на ход СВО.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Наталья Исакова
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