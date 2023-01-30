Президент Хорватии Миланович назвал глубоко аморальными действия Запада на Украине

Действия коллективного Запада в контексте украинского конфликта "глубоко аморальны". Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович в ходе пресс-конференции в городе Петриня.

"Это глубоко аморально, что мы делаем как коллективный Запад. Немецкие танки ещё сильнее объединяют Россию и Китай. Моя задача — просто уйти от этого, а не быть цирковым пуделем. Любое участие в этом конфликте смертельно опасно", — сказал хорватский лидер.

Миланович отметил, что у мужского населения Украины практически не осталось никакого шанса избежать роли пушечного мяса, так как российские войска значительно превосходят ВСУ в боеприпасах, артиллерии.