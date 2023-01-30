Путин отметил успехи Вологодской области в производстве чёрной икры

Президент РФ Владимир Путин оценил успехи Вологодской области в производстве чёрной икры. На эту сферу он обратил внимание на встрече с губернатором региона Олегом Кувшинниковым.

"Наш "Русский икорный дом" — это как раз вологодская чёрная икра, которая производится на прудах Череповецкой ГРЭС. Да, первое место", — сказал глава области.

Глава государства оценил успехи региона и отметил, что это "здорово". В Вологодской области два крупных и одно небольшое предприятия производят чёрную икру, которая в том числе отправляется на экспорт. Её же поставляют и для бортового питания пилотов Международной космической станции. За 2022 год было получено 18,08 тонны чёрной икры осетровых рыб.