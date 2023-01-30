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30 января, 11:53

Медведев осудил попытки недружественных стран "вытравить" память о событиях ВОВ

Недружественные для России страны пытаются вытравливать из общественного сознания память о борьбе с нацизмом и героях Великой Отечественной войны. Такое заявление сделал в понедельник зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 80-летию окончания Сталинградской битвы.

По словам политика, если в одних государствах это делается просто и напрямую, то в других "стыдливо закрывают на это глаза".

"В недружественных государствах максимально сегодня стараются вытравить память о героях, которые разбили гитлеровские войска, разрушают памятники, повсеместно причём, на все лады превозносят фашистских палачей и их пособников", — приводит слова Медведева ТАСС.

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Напомним, 80-летие победы Советской армии в Сталинградской битве отмечается 2 февраля. Битва стала одним из переломных моментов в Великой Отечественной войне. Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин собирается встретить памятную дату в Волгограде.

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Kremlin.ru

Марина Калегина

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