Медведев осудил попытки недружественных стран "вытравить" память о событиях ВОВ
Недружественные для России страны пытаются вытравливать из общественного сознания память о борьбе с нацизмом и героях Великой Отечественной войны. Такое заявление сделал в понедельник зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 80-летию окончания Сталинградской битвы.
По словам политика, если в одних государствах это делается просто и напрямую, то в других "стыдливо закрывают на это глаза".
"В недружественных государствах максимально сегодня стараются вытравить память о героях, которые разбили гитлеровские войска, разрушают памятники, повсеместно причём, на все лады превозносят фашистских палачей и их пособников", — приводит слова Медведева ТАСС.
Напомним, 80-летие победы Советской армии в Сталинградской битве отмечается 2 февраля. Битва стала одним из переломных моментов в Великой Отечественной войне. Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин собирается встретить памятную дату в Волгограде.