Медведев осудил попытки недружественных стран "вытравить" память о событиях ВОВ

Недружественные для России страны пытаются вытравливать из общественного сознания память о борьбе с нацизмом и героях Великой Отечественной войны. Такое заявление сделал в понедельник зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 80-летию окончания Сталинградской битвы.

По словам политика, если в одних государствах это делается просто и напрямую, то в других "стыдливо закрывают на это глаза".

"В недружественных государствах максимально сегодня стараются вытравить память о героях, которые разбили гитлеровские войска, разрушают памятники, повсеместно причём, на все лады превозносят фашистских палачей и их пособников", — приводит слова Медведева ТАСС.