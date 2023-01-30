"Выродок и религиозный террорист": Кадыров резко высказался в адрес сжёгшего Коран датского политика
Кадыров назвал религиозным террористом датского политика Палудана, который сжёг Коран
Лидер датской ультраправой партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан, который сжёг Коран в Копенгагене, является религиозным террористом. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале, отметив, что никогда его не простит.
"Датский выродок "посвятил" этот поджог мне. Я бы многое простил в мой адрес, но этот поступок религиозного террориста я не прощу, как и полтора миллиарда мусульман мира", — написал он.
Кадыров считает, что от таких провокаторов необходимо "освобождать здоровое общество". По его словам, у Палудана нет ни смелости, ни гордости, ни чести, ни уважения. А вместе с тем глава Чечни поинтересовался у власти Дании, почему она допустила подобное.
Напомним, Палудан провёл акцию перед Посольством Турции в Стокгольме, в ходе которой публично сжёг копию Корана. Затем то же самое он сделал у мечети в Копенгагене, а также у здания диппредставительства Турции в Дании. Датский политик тем самым требует вступления Швеции в НАТО. Его действия осудили мусульмане в России и призвали Запад брать пример с нашей страны. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что Швеция может не ждать поддержки от Анкары по вступлению в НАТО. В ответ на это шведский политик Рихард Йомсхоф предложил сжечь "ещё сотню Коранов". И, несмотря на это, летом Стокгольм надеется договориться с Турцией. Сегодня стало известно, что Анкара может рассмотреть заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО раздельно.
ТАСС / Елена Афонина