"Выродок и религиозный террорист": Кадыров резко высказался в адрес сжёгшего Коран датского политика

Лидер датской ультраправой партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан, который сжёг Коран в Копенгагене, является религиозным террористом. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале, отметив, что никогда его не простит.

"Датский выродок "посвятил" этот поджог мне. Я бы многое простил в мой адрес, но этот поступок религиозного террориста я не прощу, как и полтора миллиарда мусульман мира", — написал он.