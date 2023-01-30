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Регион
Опубликовано 30 января 2023, 12:08
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В ЕС не считают поставки танков на Украину эскалацией конфликта

Евросоюз считает, что поставки западных танков Киеву являются не эскалацией конфликта, а "ответом на эскалацию". В Брюсселе также выразили готовность и дальше предоставлять Украине "средства для защиты". Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Это не эскалация, это ответ на агрессию и эскалацию со стороны России, которая продолжается уже почти год", — заявил он.

Песков: Поставки западного вооружения Киеву не изменят ход СВО
Песков: Поставки западного вооружения Киеву не изменят ход СВО

Напомним, ранее США решили передать Киеву 31 танк M1 Abrams, а Германия — 14 танков Leopard 2. Однако это намерение уже осудили в ООН, а в американском Конгрессе потребовали от президента Джо Байдена объяснить решение по поставкам техники. В Кремле же эту новость встретили заявлением, что тяжёлая бронетехника Запада не изменит ситуацию на земле, так как "эти танки горят и будут гореть".

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Getty Images / Omar Marques

Александра Вишнякова
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