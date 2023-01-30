В ЕС не считают поставки танков на Украину эскалацией конфликта
Евросоюз считает, что поставки западных танков Киеву являются не эскалацией конфликта, а "ответом на эскалацию". В Брюсселе также выразили готовность и дальше предоставлять Украине "средства для защиты". Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
"Это не эскалация, это ответ на агрессию и эскалацию со стороны России, которая продолжается уже почти год", — заявил он.
Напомним, ранее США решили передать Киеву 31 танк M1 Abrams, а Германия — 14 танков Leopard 2. Однако это намерение уже осудили в ООН, а в американском Конгрессе потребовали от президента Джо Байдена объяснить решение по поставкам техники. В Кремле же эту новость встретили заявлением, что тяжёлая бронетехника Запада не изменит ситуацию на земле, так как "эти танки горят и будут гореть".
Getty Images / Omar Marques