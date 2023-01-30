В ЕС не считают поставки танков на Украину эскалацией конфликта

Евросоюз считает, что поставки западных танков Киеву являются не эскалацией конфликта, а "ответом на эскалацию". В Брюсселе также выразили готовность и дальше предоставлять Украине "средства для защиты". Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.