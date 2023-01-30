Отделения Росфинмониторинга открылись в новых регионах России

Росфинмониторинг открыл представительства организации в четырёх новых регионах России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В соответствии с положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утверждённым указом президента Российской Федерации от 13 июня 2012 года № 808, Росфинмониторинг в целях реализации своих полномочий имеет право создавать территориальные органы службы. Такие территориальные органы в настоящее время созданы с учётом охвата всей территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.