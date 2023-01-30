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30 января, 12:09

Отделения Росфинмониторинга открылись в новых регионах России

Росфинмониторинг открыл представительства организации в четырёх новых регионах России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В соответствии с положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утверждённым указом президента Российской Федерации от 13 июня 2012 года № 808, Росфинмониторинг в целях реализации своих полномочий имеет право создавать территориальные органы службы. Такие территориальные органы в настоящее время созданы с учётом охвата всей территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.

В Госдуму внесли проекты об особенностях пенсионного и соцобеспечения в новых регионах РФ

В Госдуму внесли проекты об особенностях пенсионного и соцобеспечения в новых регионах РФ

Ранее Лайф рассказывал, что Правительство РФ одобрило законопроекты о пенсиях и детских пособиях в новых регионах России.

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ТАСС / Николай Тришин

Артур Белкин

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