Лавров: Отсутствие официального признания не препятствует диалогу с талибами

Отсутствие международного признания власти Талибана* в Афганистане не является препятствием для развития полноценного диалога с Кабулом. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с пакистанским коллегой Билавалом Бхутто Зардари.

Российский министр подчеркнул, что формирование инклюзивного правительства в Афганистане — это обязательство, о чём заявляли талибы при взятии власти в стране. Теперь же мировое сообщество ждёт реализации данных планов. По словам Лаврова, это станет принципиальным для международно-правового юридического признания этого правительства.

"Тем не менее отсутствие такового [признания] на данном этапе мы ни в коем случае не рассматриваем как препятствие для того, чтобы развивать с Кабулом, с талибами полноценный диалог, в том числе в интересах продвижения того самого инклюзивного устройства", — заявил глава МИД.

Ранее сообщалось, что в Афганистане намерены закрыть все салоны красоты для женщин по приказу талибов. А ещё местные власти ввели запрет на работу девушек в торговых центрах. Позднее информацию о салонах красоты талибы опровергли.