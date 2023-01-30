Напитки Pepsi вернутся в Россию, но под другим названием
Mash: Оригинальные напитки Pepsi вернутся в Россию под брендом Evervess
Радостная новость для поклонников газировок: напитки Pepsi производства PepsiCo возвращаются в Россию. Как сообщает телеграм-канал Mash, рецепт и вкус останутся теми же, но выпускаться продукт будет под брендом Evervess.
Данная марка уже давно представлена в кафе и ресторанах быстрого питания. При этом пепси с новым названием Evervess-Cola поступит в продажу в России в марте этого года.
Напомним, PepsiCo объявила о приостановке продажи напитков в России 9 марта 2022 года из-за спецоперации на Украине. Также были приостановлены инвестиции в страну. В сентябре стало известно, что компания перестала выпускать Pepsi, 7Up, Mountain Dew и Mirinda в РФ.
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