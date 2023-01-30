Напитки Pepsi вернутся в Россию, но под другим названием

Радостная новость для поклонников газировок: напитки Pepsi производства PepsiCo возвращаются в Россию. Как сообщает телеграм-канал Mash , рецепт и вкус останутся теми же, но выпускаться продукт будет под брендом Evervess.

Данная марка уже давно представлена в кафе и ресторанах быстрого питания. При этом пепси с новым названием Evervess-Cola поступит в продажу в России в марте этого года.