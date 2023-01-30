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30 января, 18:50

Большинство британцев не устраивает правление консерваторов

Опрос Ipsos Group: Свыше половины британцев заявили о недовольстве кабмином

Более половины граждан Великобритании недовольны итогами работы правящей Консервативной партии и хотят обновить состав кабмина. Об этом говорят данные опроса международной компании Ipsos Group. Жителей Соединённого Королевства спрашивали о возможных результатах следующих всеобщих выборов, предложив выбрать ответ из нескольких утверждений.

"Правительство консерваторов плохо справилось с задачей, и следующие выборы — время для перемен", — такой вариант выбрали 55% респондентов.

При этом 15% частично согласились с ними, отметив, что предстоящее голосование не является периодом для изменений. 11% опрошенных подчеркнули, что нынешний состав кабмина хорошо справился с задачей, при этом следующие выборы, по их мнению, — время для перемен. Оставить текущее правительство без изменений хотят лишь 10% британцев. Согласно результатам, 55% опрошенных заявили о недовольстве деятельностью премьера Риши Сунака. Исследование проводилось с 18 по 25 января, в нём участвовал 1001 британец от 18 лет.

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Ранее Лайф писал, что большинство британцев скептически относятся к новогодним обещаниям Сунака. Напомним, в праздничную ночь руководитель правительства страны заявил, что в этом году его кабмин планирует вдвое уменьшить инфляцию.

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ТАСС / Zuma

Никита Осипов

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