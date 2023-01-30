Большинство британцев не устраивает правление консерваторов

При этом 15% частично согласились с ними, отметив, что предстоящее голосование не является периодом для изменений. 11% опрошенных подчеркнули, что нынешний состав кабмина хорошо справился с задачей, при этом следующие выборы, по их мнению, — время для перемен. Оставить текущее правительство без изменений хотят лишь 10% британцев. Согласно результатам, 55% опрошенных заявили о недовольстве деятельностью премьера Риши Сунака. Исследование проводилось с 18 по 25 января, в нём участвовал 1001 британец от 18 лет.