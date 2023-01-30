В США заявили об успешном тестовом запуске гиперзвуковой ракеты Lockheed Martin
В США проведён успешный тестовый полёт гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает американское Министерство обороны.
"Версия ракеты Lockheed Martin с воздушно-реактивным гиперзвуковым двигателем выполнила программу, достигнув всех своих изначальных целей", — указано в сообщении.
Этот запуск стал финальным тестовым полётом проекта гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC). ВВС США провели испытания совместно с Агентством перспективных исследовательских проектов Пентагона (DAPRA). Ракета пролетела со скоростью выше 5 Махов (6125 км/ч) на высоте более 60 тысяч футов (18,3 км). Орудие преодолело расстояние 300 морских миль (555,6 км).
Лайф писал, что американская армия получила ракетный комплекс, ранее запрещённый по договору с РФ. Речь идёт о первых пусковых системах Typhon, позволяющих производить запуск крылатых ракет Tomahawk из наземной установки. Об этом сообщили представители компании Lockheed Martin.
ТАСС / AP / John Raoux